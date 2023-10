AZ beleeft pijnlijke avond met afstraffing in eigen huis tegen Aston Villa

Bij rust was het al 0-2 in het AFAS Stadion door doelpunten van Leon Bailey en Youri Tielemans. In de tweede helft liep Villa verder uit via Ollie Watkins en John McGinn. AZ-aanvaller Ibrahim Sadiq redde de eer. Door de nederlaag blijft AZ op drie punten steken in groep E. Zrinjski Mostar en Legia Warschau hebben datzelfde aantal, maar spelen later op de avond nog tegen elkaar. Villa staat er met zes punten goed voor. De nederlaag tegen Aston Villa is geen schande voor AZ.

Grote fout Mijnans bij 0-2 AZ begon donderdag vol goede moed aan het duel met Villa in het uitverkochte AFAS Stadion, al leverde dat weinig op in de saaie openingsfase. Bij de eerste kans voor de Engelsen was het raak: Bailey controleerde de bal op de rand van de zestien knap en schoot diagonaal raak. Aan de andere kant was Vangelis Pavlidis dicht bij 1-1, maar het werd 0-2. Sven Mijnans leverde de bal zomaar in op een gevaarlijke plek, waarna Tielemans van dichtbij kon scoren.

