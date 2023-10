Maduro strijdbaar richting PSV: 'Bij resultaat komen vertrouwen en lef terug'

Veel tijd om te balen van het Europa League-verlies gisteravond tegen Brighton & Hove Albion FC heeft Hedwiges Maduro niet gehad. 'PSV staat alweer op de stoep', zegt de interim-trainer van Ajax een dag later. Komende zondag wacht de koploper van de eredivisie. In Eindhoven wordt het een strijd tussen een ploeg die alle negen competitiewedstrijden tot nu toe won en de nummer zeventien van de eredivisie.

' Maduro deed tijdens de persconferentie in aanloop naar de topper tegen PSV uit de doeken waar het aan schort op dit moment bij de Amsterdammers. 'We hebben heel veel nieuwe spelers. Die moeten wennen aan het Ajax-spel, het Ajax-systeem en aan de club. Daarbij hebben we heel veel vertrouwen nodig en dat komt alleen maar bij goede resultaten. Dat vertraagt alles. Als je resultaat haalt, komen het vertrouwen en lef weer terug.

