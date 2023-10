Maduro past speelwijze Ajax aan tegen PSV: 'Niet hetzelfde doen als in Brighton'

Maduro liet Ajax tegen Brighton een stuk verdedigender spelen dan onder zijn voorganger Maurice Steijn gebruikelijk was. 'We hebben als staf wel handvatten gezien. De onderlinge afstanden waren bijvoorbeeld goed op orde. We hebben weinig kansen tegen gekregen tegen Brighton, wat een heel goede ploeg is. Maar we hadden zelf te weinig rust aan de bal als we 'm veroverden. Dat moet beter', aldus Maduro op de persconferentie vrijdag.

'Ook Jay Gorter komt er weer aan en met Gerónimo Rulli gaat het ook de goede kant op. Borna Sosa en Carlos Forbs klaagden over kleine pijntjes. We moeten even kijken hoe groot die schade is', aldus Maduro Maduro ziet zichzelf voorlopig als assistent De voormalige middenvelder weet niet of de uitwedstrijd tegen PSV zijn laatste duel als interim-trainer van Ajax is. 'Daar heb ik nog niets over gehoord', zei hij.

