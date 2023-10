Maduro begint met 'zuur gevoel' bij Ajax: 'Maar we zijn niet overklast'

Hewdiges Maduro kon onmogelijk een glimlach overhouden aan zijn eerste duel als interim-trainer van Ajax. Hij zag zijn ploeg donderdag met 2-0 verliezen bij Brighton & Hove Albion in de Europa League, maar wist toch een lichtpuntje te benoemen. 'Ik heb een zuur gevoel', zei Maduro tegen ESPN na afloop van de wedstrijd in Zuid-Engeland. 'Brighton was aan de bal heel goed. Dat wisten we van tevoren.

' Maduro zag zijn ploeg dan ook nauwelijks kansen creëren en voor rust een tegengoal krijgen. 'Zo'n doelpunt is juist wat ze willen', vertelde de 38-jarige interim-trainer, die niet te negatief over zijn ploeg wilde zijn.' 'Ik vind niet dat we overklast zijn. 'Overklast' is een groot woord. Maar Brighton is wel heel goed aan de bal. Wij hebben ook momenten gehad om vooruit te spelen, maar toch speelden we achteruit.

