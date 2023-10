Berghuis over Steijn-verhaal: 'Zo zou ik het niet doen'

Niet alleen verloor hij namens Ajax van Brighton & Hove Albion, hij werd eerder deze week uitgemaakt voor 'stoorzender', terwijl ook het woord 'werkweigering' viel.Berghuis zou door de inmiddels vertrokken Maurice Steijn zijn aangemerkt als stoorzender. Steijn zou wel door willen bij Ajax, maar zonder Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro, vanwege een vertrouwensbreuk.. 'Ik heb het meegekregen, maar niet van hemzelf', doelt Berghuis bij Veronica op Steijn.

'Ik ben twee jaar geleden naar Ajax gehaald door Edwin van der Sar, Marc Overmars en Erik ten Hag. Niet alleen vanwege mijn voetballende kwaliteiten, maar ook vanwege mijn persoonlijkheid en omdat ik me aan kon sluiten bij de spelers die er al zaten: Dusan Tadic, Daley Blind, Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg. Blijkbaar had Maurice er iets meer moeite mee. Wat ik ervan vind dat hij het niet tegen mij zei? Zo zou ik het niet doen, ik zou er open over zijn.

Berghuis moest via de media vernemen dat Steijn blijkbaar van hem af wilde. 'Er zijn ook mensen die níet gesproken zijn over mij, want dan hoor je een heel ander geluid. Ik kan wel vier of vijf mensen opnoemen. Je weet hoe de lijntjes lopen en ik heb sterke schouders.' headtopics.com

