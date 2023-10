Ajax krijgt voetballes van Brighton: 'Cruijff draait zich om in zijn graf'

Toen Ajax in 1995 zijn laatste Champions League won, speelde Brighton & Hove Albion op het derde niveau in Engeland. Bijna drie decennia later boektennamelijk niet als een verrassing, nu trainer Maurice Steijn is ontslagen en de eerste twaalf duels van dit seizoen slechts twee zeges opleverde. 'Brighton maakte optimaal gebruik van de wanorde bij Ajax door de wedstrijd in het Amex Stadium voor een groot deel te domineren.' Sam Baldock, een oud-spits van Brighton, herkende Ajax niet.

Dat Ajax bezig is aan de slechte seizoenstart in de clubhistorie, maakt de Europese primeur voor Brighton volgens de BBC niet minder mooi. 'Dit zijn momenten om te koesteren voor de Brighton-fans', schrijft de omroep. 'Toen Ajax in 1994/95 zijn vierde Europa Cup in won, was Brighton net zestiende geëindigd na weer een seizoen op het derde niveau van Engeland. headtopics.com

