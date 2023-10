AZ blijkt onvolwassener dan Aston Villa: 'En dan krijg je een pak slaag'

AZ gaf in eigen huis niet eens zoveel weg, maar zag Villa toeslaan bij de fouten die wél gemaakt werden. Zo werd het in de eerste helft 0-2 nadat Sven Mijnans de bal zomaar inleverde. 'De eerste twee goals waren weggevers. Dat had niet zoveel te maken met Aston Villa, maar met ons. De kwaliteit van het afwerken en afstraffen is wél van een ander niveau', zei Jansen tegen ESPN. 'Wat me een beetje tegenstaat, is dat bij ons na de 0-2 de energie wegvloeide.

Als je zulke clubs tegenstand wil bieden, moet je zelf op je best zijn. We dwongen te weinig af', zei de aanvoerder. 'Als je je wil meten, dan mag dat niet gebeuren. We hebben zelf een aantal mogelijkheden ook niet benut. Over het algemeen was het gewoon niet goed genoeg. Dan krijg je een pak slaag.' Clasie zag een duidelijk verschil met wedstrijden in de Eredivisie. 'De ploegen zijn een stuk volwassener op dit niveau.

