Lukaku krijgt keiharde kritiek te verduren: ‘Gebrek aan respect en opvoeding’

Inter wilde Lukaku graag inlijven, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt afgelopen zomer opteerde Lukaku voor een huurperiode bij Roma, waar hij een van de onbetwiste sterkhouders is. Ausilio verwijt Lukaku een gebrek aan respect. “Ik praat er liever niet over, maar ik zeg alleen dat er altijd opvoeding en respect moet zijn.”

“En er was een gebrek aan opvoeding en respect langs zijn kant.”, vervolgt Ausilio. “Soms gaan transfers niet door en als er respect is, is dat geen probleem. Maar als een speler de telefoon niet opneemt als we hem bellen, dan weet je meteen dat het tijd is om verder te gaan.”

“Lukaku’s hoofdstuk bij ons is afgesloten sinds 8 juli, ik herinner me die datum nog perfect. Het telefoontje met hem was kort en resoluut na verschillende pogingen om hem eerder te bellen. Ik heb Romelu verteld wat ik dacht.” Met de komst van Marcus Thuram, Alexis Sánchez en Marko Arnautovic wistenzich toch nog aardig te versterken voor de spitspositie. Versterking voorin was ook nodig, daar ook Edin Dzeko de club verliet.Afgelopen zondag ging Roma op bezoek bij Inter.

Dat weerhield de Inter-fans er niet van om de Belg op natuurlijke wijze uit te fluiten. Lukaku en Roma kregen bovendien een domper te verwerken door een treffer van Thuram tien minuten voor tijd. Het bleek tevens de enige treffer van de wedstrijd te zijn. Op persoonlijk vlak kent Lukaku wel een goed seizoen bij Roma. In elf duels was hij goed voor acht treffers.Piero Ausilio heeft hard uitgehaald naar Romelu Lukaku.

