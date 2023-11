Inter-directeur sneert naar Lukaku: 'Een gebrek aan respect en opvoeding'

Ausilio heeft een sneer klaar voor Lukaku, die volgens hem niet positief handelde."Ik zeg alleen dat er altijd opvoeding en respect moet zijn. En er was een gebrek aan opvoeding en respect langs zijn kant. Soms gaan transfers niet door en als er respect is, is dat geen probleem. Maar als een speler de telefoon niet opneemt als we hem bellen, dan weet je meteen dat het tijd is om verder te gaan", klinkt het nog.

Ausilio sluit af door nog te melden met Lukaku kort getelefoneerd te hebben na de mislukte onderhandelingen."Het was stevig, maar niks bijzonder. Ik heb hem verteld wat ik ervan dacht. Ik had hem toen al een tijdje niet meer gehoord", besluit hij.

