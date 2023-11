Van Bommel verder in Belgische beker, Weghorst met Hoffenheim uitgeschakeld

Dortmund en Leverkusen naar achtste finales Dortmund heeft zich ten koste van Hoffenheim geplaatst voor de achtste finales van de DFB-Pokal. De ploeg van coach Edin Terzic won in het eigen Signal Iduna Park dankzij een doelpunt van Marco Reus vlak voor rust: 1-0. Wout Weghorst had een basisplaats bij Hoffenheim, maar kon weinig uitrichten. Donyell Malen viel halverwege de tweede helft in bij Dortmund. De Oranje-international is doorgaans basisspeler bij de huidige nummer vier van de Bundesliga.

VOETBALZONENL: Van Bommel mag na drie opeenvolgende nederlagen weer juichen met AntwerpRoyal Antwerp heeft zich vrij probleemloos geplaatst voor de achtste finales van de Croky Cup, het Belgische bekertoernooi. Op bezoek bij tweedeklasser Lierse SK zag trainer Mark van Bommel zijn manschappen een 1-4 zege behalen. Antwerp scoorde voor rust al drie keer via Toby Alderweireld, George Ilenikhena en Ritchie De Laet.

