- Live: Brighton & Hove Albion - Ajax, Donderdag 26 oktober 2023

Wat had je dan verwacht? Steijn heeft er alles aan gedaan... zelfs andere trainers kunnen niks van deze puinzooi maken.

Ajax zal het uiteindelijk wel beter doen gezien het programma, maar dat was met Steijn ook gewoon gelukt. die was ook aan het einde van het jaar 5-8 geworden.Ik had iets verwacht. Je hebt spelers die onderpresteren en er met de pet naar gooien en die stel je gewoon weer op. Een middenveld wat heeft bewezen puur zelfmoord te zijn en geen duel kan winnen en dat geef je vertrouwen. Je had nu Steijn net zo goed kunnen laten zitten.Ja, het wegsturen van Steijn vind ik ook de oplossing niet.

een Brobbey wat bijna geen doelpunten heeft gemaakt gaat er nu niet ineens 25 inleggen dit seizoen, een Bergwijn blijft nu ook gewoon dezelfde speler wat telkens nog geen man voorbij komt met een veel te laag rendement. headtopics.com

Ik vind mooi dat je positief wil blijven hoor, maar ik vind het niet echt realistisch... ook al gun ik Ajax echt het beste want vind het een mooie clubHij geeft toch aan dat hij het positief bekijkt? Realistisch is het inderdaad niet gezien de huidige resultaten. Maar laat hem lekker hoopvol aan de wedstrijd beginnen.Succes Ajax! Hopelijk zien we verbetering en een gelijkspel zou al winst zijn.

En Mikautadze en Akpom kun je in een 433 ook nergens kwijt. Dan zou een 352 wel kunnen werken bijvoorbeeld. En met je punt omtrent het niet minder zijn. Dat zijn ze momenteel wel. Ze spelen best slecht en er zit geen stijgende lijn in. Van verschillende spelers hebben wij het potentieel nog niet eens gezien. Dus zou ik ze momenteel zeker wel minder noemen dan PSV en Feyenoord. headtopics.com

