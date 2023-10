AZ op rapport: klasseverschil te groot, vijf onvoldoendes tegen Aston Villa

-duel tegen de Premier League-club vrij kansloos met 1-4. VoetbalPrimeur deelt rapportcijfers uit aan de ploeg van coach Pascal Jansen.: Ryan had na iets meer dan twintig minuten al twee goals om de oren, met name door fouten voor hem. Het werd na rust nog wat vervelender voor de Australiër, die geen flaters beging, maar zijn ploeg ook niet help met een knappe redding.: De manier waarop hij de bal weggaf uit een ingooi, kan natuurlijk niet.

. Hij is aan zijn tweede voetballeven bezig en probeerde tegen Aston Villa zo goed en zo kwaad als het ging de regie te pakken.: Zijn balverlies kwam AZ duur te staan en resulteerde in de 0-2. Dat mag niet op dit niveau. Hij herkende echter ook de momenten om druk te zetten en schonk zo Pavlidis een enorme kans.: De mannetjesputter van AZ liet zich al snel zien met een kopkans.

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

VI Live: AZ en Aston Villa beginnen fel aan Conference League-topperLees meer Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax straks tegen BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

AZ op rapport: klasseverschil te groot, vijf onvoldoende tegen Aston VillaAZ was donderdag een paar maatjes te klein voor Aston Villa. De Alkmaarders verloren het Conference League-duel tegen de Premier League-club vrij kansloos met 1-4. VoetbalPrimeur deelt rapportcijfers uit aan de ploeg van coach Pascal Jansen. Lees verder ⮕

AZ gaat op kansloze avond met harde cijfers onderuit tegen Aston VillaAZ was donderdagavond niet opgewassen tegen Aston Villa. Verdedigende fouten aan Alkmaarse zijde zorgden ervoor dat de Engelsen met 0-2 gingen rusten door treffers van Leon Bailey en Youri Tielemans. Na rust werd het nog een stuk erger voor AZ, door treffers van Ollie Watkins en John McGinn. Ibrahim Sadiq bepaalde de eindstand op 1-4. Lees verder ⮕

AZ gaat op kansloze avond met harde cijfers onderuit tegen Aston VillaAZ was donderdagavond niet opgewassen tegen Aston Villa. Verdedigende fouten aan Alkmaarse zijde zorgden ervoor dat de Engelsen met 0-2 gingen rusten door treffers van Leon Bailey en Youri Tielemans. Na rust werd het nog een stuk erger voor AZ, door treffers van Ollie Watkins en John McGinn. Ibrahim Sadiq bepaalde de eindstand op 1-4. Lees verder ⮕

Dapper AZ doet met 1-4 wat terug tegen Aston Villa • Ajax treft straks BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕