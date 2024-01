Leverkusen bovenaan de ranglijst van de Bundesliga

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.vindt zichzelf na achttien wedstrijden terug bovenaan de ranglijst van de Bundesliga.

Leverkusen heeft momenteel een voorsprong van vier punten op naaste belager Bayern München en is nog ongeslagen. Een groot deel van het succes van de stuntploeg wordt Alonso aangeschreven.De oud-middenvelder staat sinds oktober 2022 aan het roer bij Leverkusen en heeft de club sindsdien uit een dalletje geholpen. Op het moment van zijn aantreden stond Leverkusen zeventiende in de competitie en stevende het af op uitschakeling in de Champions League. Onder leiding van Alonso eindigde de ploeg op een verdienstelijke zesde plek in de Bundesliga en werd via een derde plaats in de Champions League-groepsfase de Europa League bereik





‘Bayern München identificeert oude bekende als ideale opvolger van Tuchel’Xabi Alonso is de voornaamste kandidaat om Thomas Tuchel op termijn op te volgen bij Bayern München. Dit weet Relevo vrijdag te melden. De clubleiding van de regerend landskampioen is onder de indruk van het werk dat de Spaanse coach levert bij Bayer Leverkusen, de huidige koploper in de Bundesliga.

Bayern München maakt transfer wereldkundig: Dier komt over van TottenhamEric Dier is de nieuwste aanwinst van Bayern München, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. Hij tekent een contract tot medio 2024, met de optie op nog een jaar. De Engelse verdediger, die overkomt van Tottenham Hotspur, krijgt rugnummer 15 in de Zuid-Duitse stad.

