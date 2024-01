Jürgen Klopp verlaat Liverpool na dit seizoen

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.na dit seizoen verlaten. Dat maakt de Duitse trainer vrijdagochtend bekend op de kanalen van zijn werkgever.

Klopp heeft de energie niet meer om de club nog langer te leiden, en besluit daarom na achtenhalf jaar aan het roer op te stappen. Hij had nog een contract tot medio 2026. Liverpool weet al even van Klopps beslissing, daar de Duitser zijn vertrekwens in november al communiceerde. Klopp beseft echter dat het als een shock kan voelen voor de aanhang. De 56-jarige succestrainer – hij won met Liverpool onder meer de Premier League, de FA Cup en de Champions League – besloot daarom een uitgebreid video-interview te laten afnemen."Ik hou van alles – echt alles van deze club", benadrukt Klopp allereers





