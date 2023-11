Hoe ‘de ster’ van Oranje Onder 20 in 2005 zijn verwachtingen niet waar kon maken

duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers. In deze rubriek wordt er wekelijks een speler uitgelicht. Deze keer aandacht voor de carrière van deIn de zomervakantie van 1993 begint de veelbelovende voetbalcarrière van de in Amsterdam geboren Owusu-Abeyie. Hij gaat met zijn vader naar de talentendagen van, waar hij eigenlijk al een paar dagen te laat is. Dit zegt ook toenmalig hoofd jeugdopleiding Co Adriaanse tegen Owusu-Abeyie en zijn vader.

In Londen sluit Owusu-Abeyie aan bij de Onder 18-ploeg. Daar speelt hij in zijn eerste seizoen naar behoren, waardoor Arsenal hem na dat seizoen een verbeterd langdurig contract aanbiedt. Op 28 oktober 2003 is het zover voor het voormalig toptalent: de rechtspoot mag in het na strafschoppen gewonnen League Cup-duel tegen Rotherham United zijn debuut maken in de hoofdmacht van. Ruim een jaar na zijn debuut maakt Owusu-Abeyie zijn eerste doelpunt voor Arsenal.

Na het jeugdtoernooi in Nederland, waarop de jeugdinternational van Oranje indruk maakt, keert de vleugelflitser terug naar zijn club. Bij Arsenal komt de op dat moment negentienjarige Owusu-Abeyie nog steeds niet voor in de plannen van manager Arsène Wenger. Nadat duidelijk wordt dat zijn overstap naar Engeland een mislukking is, besluiten beide partijen dat het beter is als de aanvaller ergens anders zijn geluk gaat beproeven. headtopics.com

In januari 2006 vertrekt Owusu-Abeyie voor 2,5 miljoen euro definitief bij Arsenal. Hij tekent een contract bij Spartak Moskou in Rusland. Deze nieuwe bestemming betekent de eerste van velen in de loopbaan van de aanvaller. In Rusland komt Owusu-Abeyie in zijn eerste jaar nog regelmatig aan spelen toe. Dit wordt naarmate de tijd vordert minder, en dus wordt er na anderhalf jaar besloten om hem te verhuren. De aanvaller gaat aan de slag in Spanje, bij Celta de Vigo.

Na dit successeizoen keert Owusu-Abeyie terug naar Spartak Moskou, waarna hij wederom wordt verhuurd. Een waslijst aan clubs volgt. De Ghanees international wordt door de Russische club in twee jaar tijd bij drie Engelse clubs gestald. Birmingham City, Cardiff City en Portsmouth maken in de periode van augustus 2008 tot maart 2010 gebruik van de diensten van Owusu-Abeyie. In deze anderhalf jaar tijd komt het voormalig toptalent tot 37 optredens verdeeld over alle competities. headtopics.com

