Brobbey onder de loep: 'Een goede afmaker neemt even een milliseconde de rust'

was er zondagmiddag een hoofdrol voor Brian Brobbey. De spits van de Amsterdammers kreeg een hoop kansen, maar scoorde slechts één keer.Het viel Kenneth Perez niet voor het eerst op dat Brobbey na haast ieder schot op doel op de grond valt. 'Ik heb een aantal weken geleden al beelden van het vallen na zijn afwerken laten zien. Nou, dat was weer troef vandaag', zei Perez. 'Dat betekent dat je toch niet helemaal in balans bent of te gehaast wil afwerken.

Volgens Mario Been probeert Brobbey alles op de hoogste snelheid te doen. Daar kon Perez zich wel in vinden. 'Een goede afmaker neemt even een milliseconde de rust om af te werken, maar hij gaat in hetzelfde tempo door', stelde de Deen.

Been denkt ook dat een 'stukje jeugdigheid' bij komt kijken. 'En hij is ongepolijst. Hij doet alles op kracht en snelheid. Als hij alles op de hoogste snelheid doet, dan heeft hij niet het moment voor zichzelf om even de rust te vinden', aldus de analist. headtopics.com

Perez hoopt dat Brobbey dit nog kan verbeteren aan zijn spel. 'Want hij heeft heel veel andere dingen. Dit is heel erg zonde voor hem en de club waar hij voor voetbalt, want hij heeft zó veel andere kwaliteiten die je zo graag ziet in je elftal… Maar dat ene (het afwerken, red.) is wel echt ongelooflijk belangrijk.'

