Van Hooijdonk en Van der Vaart zijn het toch nog eens: 'De ideale man voor Ajax'

Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen zijn het met elkaar eens: John van ‘t Schip is op dit moment de beste optie om interim-trainer van"Ik denk dat dit de beste oplossing is", vertelt Van Hooijdonk over de aanstelling van Van 't Schip."Ajax is erbij gebaat dat het voor deze periode een Nederlandse trainer is. Van 't Schip kent de club goed en staat er goed op bij de supporters en mensen binnen de club.

Van der Vaart kent Van 't Schip ook persoonlijk goed en hij kruist de vingers dat de coach Ajax op de rit krijgt."Hij gaat nu natuurlijk door een moeilijke periode, maar ik vind het een hele goede trainer. Echt een geweldige vent, maar met dit elftal is het heel erg moeilijk om daar iets uit te halen. In de eerste helft tegen PSV hebben we dingen gezien, waar Ajacieden zich aan vast houden. Dat het dus wel kan, maar het is heel broos. Hoop dat hij het op de rit krijgt.

Van der Vaart krijgt 'cadeau' van Van Hooijdonk: 'Ja, ik ben bang voor degradatie'Rafael van der Vaart vreest voor degradatie van Ajax, zo spreekt hij uit in Studio Voetbal. De analist spreekt op basis van zijn eigen ervaringen met HSV zijn angst uit, en stelt dat de Amsterdamse club moet waken voor onderschatting. Lees verder ⮕

Van Hooijdonk geeft Van der Vaart tijdens live-uitzending zeer pijnlijk cadeauPierre van Hooijdonk heeft een zeer pijnlijk cadeau voor Rafael van der Vaart. Tijdens de live-uitzending van Studio Voetbal geeft de oud-spits een rode lantaarn aan zijn collega vanwege de positie van Ajax op de ranglijst. Van der Vaart kan erom lachen, maar geeft aan dat hij serieus vreest voor degradatie. Lees verder ⮕

Van Hooijdonk geeft Van der Vaart tijdens live-uitzending zeer pijnlijk cadeauPierre van Hooijdonk heeft een zeer pijnlijk cadeau voor Rafael van der Vaart. Tijdens de live-uitzending van Studio Voetbal geeft de oud-spits een rode lantaarn aan zijn collega vanwege de positie van Ajax op de ranglijst. Van der Vaart kan erom lachen, maar geeft aan dat hij serieus vreest voor degradatie. Lees verder ⮕

Van der Vaart vreest voor Ajax: 'Ja, ik ben heel erg bang voor degradatie'Rafael van der Vaart vreest voor degradatie van Ajax, zo spreekt hij uit in Studio Voetbal. De analist spreekt op basis van zijn eigen ervaringen met HSV zijn angst uit, en stelt dat de Amsterdamse club moet waken voor onderschatting. Lees verder ⮕

Van 't Schip moet van eerste helft Ajax tegen PSV weer de norm makenBij Ajax houdt men zich ondanks de 5-2-nederlaag tegen PSV en historische laatste plaats in de Eredivisie vast aan de goede eerste helft. John van 't Schip wacht de loodzware klus die de norm te maken bij de wankele Amsterdamse hekkensluiter. Lees verder ⮕

Ajax-fans walgen van vermeende verwijzing naar Nouri op spandoek van PSVDe supporters van PSV toonden in de eindfase van de topper tegen Ajax (5-2 winst) een uiterst pijnlijk spandoek voor de Amsterdammers. De PSV-fans stippelden een zogeheten route richting Keuken Kampioen Divisie uit voor Ajax, dat inmiddels hekkensluiter is in de Eredivisie. Lees verder ⮕