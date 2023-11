'Heb nog nooit van amateurclub verloren in de beker, dit is gewoon een schande'

"Ik heb nog nooit van een amateurclub verloren in de beker. Je kunt alle voetbalclichés erop loslaten, maar dit is gewoon een schande", ging Van Polen verder. Trainer Johnny Jansen verscheen ook zichtbaar gefrustreerd voor de camera."Er zijn 250 fans meegereisd en die stel je gewoon teleur. Ik baal gewoon enorm.

VOETBALPRIMEUR: Weer een stunt in KNVB Beker: AFC laat verliezend PEC verbijsterd achterNa de eerdere stunt van HHC Hardenberg is ook AFC er woensdagavond in geslaagd geschiedenis te schrijven. In eigen huis werd Eredivisionist PEC Zwolle getrakteerd op een 1-0 nederlaag, waardoor het over en uit is voor de Zwollenaren in de KNVB Beker.

