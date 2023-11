Amateurs HHC en AFC stunten in beker tegen eredivisieclubs Heracles en PEC

Na twee seizoenen bij profclubs in Uruguay kwam hij vorig jaar uiteindelijk bij HHC terecht, dat zevende staat in de tweede divisie. Woensdagavond brak Jones de wedstrijd tegen Heracles open met een rake kopbal uit een corner. Na iets meer dan een uur spelen scoorde Drost, oud-speler van Heracles, de 2-0 uit een vrije trap. Sparta Rotterdam won met 2-0 op bezoek bij IJsselmeervogels, dat vorig seizoen degradeerde naar de derde divisie. In de eerste helft opende Camiel Neghli de score.

