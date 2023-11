Amateurs HHC en AFC stunten in beker tegen eredivisieclubs Heracles en PEC

Na iets meer dan een uur spelen scoorde Drost, oud-speler van Heracles, de 2-0 uit een vrije trap. In Amsterdam dacht AFC al eerder op voorsprong te komen tegen PEC, maar een doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. AFC bleef gedurfd de aanval zoeken en kreeg in de 80ste minuut weer een grote mogelijkheid. Een vrije trap zeilde richting de bovenhoek, maar PEC-doelman Mike Hauptmeijer lette goed op en bracht redding.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOSSPORT: Amateurs HHC en AFC stunten in beker tegen eredivisieclubs Heracles en PECOp de tweede speeldag van de eerste ronde van de KNVB-beker zorgen amateurclubs HHC Hardenberg en het Amsterdamse AFC voor een stunt door een eredivisieclub uit te schakelen.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Amateurs HHC stunten in beker tegen Heracles, de nummer acht van de eredivisieDe Overijsselse amateurclub HHC Hardenberg zorgt voor een grote stunt door Heracles Almelo in eigen huis uit te schakelen in de eerste ronde van de KNVB-beker: 2-0.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Amateurs HHC stunten in beker tegen Heracles, de nummer acht van de eredivisieDe Overijsselse amateurclub HHC Hardenberg zorgt voor een grote stunt door Heracles Almelo in eigen huis uit te schakelen in de eerste ronde van de KNVB-beker: 2-0.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Heracles blameert zich in KNVB Beker tegen amateurs HHC HardenbergHeracles Almelo is er woensdag niet in geslaagd de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker te bereiken. De Eredivisionist verloor met 2-0 op bezoek bij amateurploeg HHC Hardenberg.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Heracles beleeft totale afgang en wordt uitgeschakeld door amateurs van HHCVoor Heracles Almelo is het bekeravontuur al in een vroeg stadium ten einde gekomen. De ploeg van trainer John Lammers was woensdagavond niet opgewassen tegen tweededivisionist HHC Hardenberg: 2-0. Uitgerekend Jesper Drost, die een verleden heeft bij de club uit Almelo, was een van de doelpuntenmakers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Heracles beleeft totale afgang en wordt uitgeschakeld door amateurs van HHCVoor Heracles Almelo is het bekeravontuur al in een vroeg stadium ten einde gekomen. De ploeg van trainer John Lammers was woensdagavond niet opgewassen tegen tweededivisionist HHC Hardenberg: 2-0. Uitgerekend Jesper Drost, die een verleden heeft bij de club uit Almelo, was een van de doelpuntenmakers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕