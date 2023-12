Hartman zou bij Real Madrid passen, zeggen voetbalanalisten

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

“Of Hartman bij zijn droomclub Real Madrid zou passen? Hij zou daar wel passen, zeker als je kijkt naar de types die daar gespeeld hebben in het verleden”, steekt Janssen van wal. “Hartman is een aanvallende back, goed in de duels en wil heel graag naar voren. Ik vind dit wel een speler die extra kwaliteiten heeft.”“Het is natuurlijk altijd maar de vraag of zo’n club bij jou uitkomt. Real Madrid kan iedereen kiezen, maar ik denk dat hij er zeker zou passen”, is de oud-Ajacied en -FC Twente-speler lovend. Van Bronckhorst, eveneens te gast bij de analyse van het Champions League-duel, is ook lovend over Hartma





Real Madrid verijdelt wondertje in het Olympiastadion, Braga naar de ELLees meer

Jonkie Paz schenkt Real zege op Napoli, Benfica geeft 3-0 voorsprong wegReal Madrid klopt Napoli met 4-2, waardoor de Italianen nog niet helemaal zeker zijn van overwintering in de Champions League.

Jonkie Paz schenkt Real zege op Napoli, Benfica geeft 3-0 voorsprong wegIn groep C en D waren de meeste kaarten al geschud. Maar dat stond spektakel niet in de weg. Zo gaf Benfica een 3-0 voorsprong nog weg tegen Inter. Napoli verloor het hoogstaande duel met Real Madrid en moet nog wel aan de bak.

Atlético beducht voor Gimenez: 'Zijn schorsing werd gezien als een gelukje'Feyenoord vervolgt dinsdag de Champions League-campagne met de cruciale thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid. Wat kunnen de Rotterdammers na de spannende pot in Madrid verwachten van de kraker in De Kuip? VoetbalPrimeur spreekt met Sam Leveridge, die Atlético vanuit de Spaanse hoofdstad volgt voor onder meer sportkrant MARCA en Forbes.

Celtic-fans zwaaien met Palestijnse vlaggenFans van Feyenoord-tegenstander Celtic zwaaiden met honderden Palestijnse vlaggen voor en tijdens de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid.

Feyenoord treft met Atlético club die vergelijkbaar is: 'Strijden en lijden'Feyenoord maakte vorige maand indruk in Madrid in de Champions League, maar verloor toch van Atlético. De Spaanse club vindt het prima als het scenario in De Kuip hetzelfde is.

