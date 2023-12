Steeds meer gemeenten kiezen voor vuurwerkverbod

Georganiseerde nieuwjaarsshows, vuurwerkvrije zones en extra maatregelen. Steeds meer gemeenten kiezen voor een vuurwerkverbod blijkt uit rondgang van EenVandaag onder de G41-gemeenten. Maar vuurwerk helemaal verbieden, blijkt nog lastig. De G41 gemeenten zijn, op Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam na, de grootste gemeenten in Nederland. Momenteel geldt er voor negen gemeenten uit de G41 een vuurwerkverbod. Vorig jaar stond de teller nog op vier gemeenten.

Dichtgeplakte afvalbakken De gemeente Zoetermeer is een van de gemeenten die dit jaar nog geen vuurwerkverbod heeft, maar de gemeente hoopt met het bewonersinitiatief 'Vrijwillige Vuurwerkvrije Zones' meer rust te creëren bij bewoners die veel overlast ervaren door vuurwerk. De meeste schade in Zoetermeer is tijdens de jaarwisseling aan asfaltverharding en afvalbakken in woonwijke





EenVandaag »

