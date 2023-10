Griekspoor plaatst zich voor kwartfinales Basel, Van de Zandschulp redt het niet

Op het indoortoernooi van Basel heeft Tallon Griekspoor zich geplaatst voor de kwartfinales. De mondiale nummer 25 deed dat ten koste van de Australische nummer 13 van de wereld, Alex de Minaur: 6-4, 6-3. Griekspoors volgende tegenstander is de als vierde geplaatst Pool Hubert Hurkacz. Botic van de Zandschulp slaagde er tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime - de nummer negentien van de wereld - niet in het voorbeeld van Griekspoor te volgen.

De Australiër bezweek echter onder de druk toen hij in de tiende game opsloeg om in de set te blijven. Griekspoor was vervolgens even niet bij de les, kwam met 2-0 achter, maar bleef wel breekpunten creëren en ging weer dominant spelen. Hij pakte maar liefst vijf games op rij en brak daarmee het verzet van zijn opponent.

