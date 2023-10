Aston Villa 'houdt huis' tegen AZ: 'Ze werden weggeblazen'

een 1-4 nederlaag te verwerken gekregen in het AFAS Stadion. Engelse media spreken lovend over de ploeg van trainer Unai Emery, die vijfde staat in de Premier League, en zagen het elftal een eenvoudige zege boeken in Alkmaar.'AZ was halve finalist in de Conference League van vorig seizoen, maar ze werden weggeblazen door het klinische team van Unai Emery, dat in de rust al met 0-2 leidde', zo schrijft, dat Aston Villa zelfverzekerd aan het werk zag.

Het is dit seizoen al de zesde keer dat het team vier of meer goals maakt, en de ongeslagen reeks wordt voortgezet naar vijf wedstrijden', zo vervolgt het medium.schrijft dat Aston Villa stevig huishield in Nederland, nu de club terugkeerde naar het Land waar het in de Kuip in 1982 de Europa Cup won. 'Een optreden waar Peter Withe en Nigel Spink trots op zouden zijn geweest', verwijst de krant naar de toenmalige sterren.

