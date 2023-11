Friends: geroemd, bekritiseerd, maar nog altijd goed bekeken

Op 22 september 1994 werd de eerste aflevering van de Amerikaanse serie uitgezonden op NBC. De jaren daarna groeide de serie uit tot een wereldwijde hit. In Friends worden zes hechte vrienden uit New York gevolgd die lief en leed met elkaar delen: Chandler (Matthew Perry), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc) en Ross (David Schwimmer).

De serie heeft volgens sommigen jarenlang grote invloed gehad op cultuur en trends. Toen Aniston in de serie verscheen met een blonde, in laagjes geknipte bob, werd het kapsel al snel De Rachel gedoopt en werd hier wereldwijd om gevraagd in haarsalons. Ook ontdekten Canadese taalkundigen bijvoorbeeld dat het woord 'so' vaker gebruikt werd sinds de serie op tv was. Het zou bovendien een van de eerste televisieseries zijn die om twintigers draaide.Toch kon de serie ook op kritiek rekenen.

De serie wist door de jaren heen echter talloze nominaties en prijzen binnen te slepen. Zo werd Friends voor 62 Emmy Awards genomineerd, waarvan de serie er zes won. Ook kreeg de hitserie in 1998 een BAFTA en waren er negen nominaties voor de Satellite Awards, waarbij een keer een nominatie werd verzilverd door Lisa Kudrow in 2001. De serie won elf People's Choice Awards en werd tien keer genomineerd voor een Golden Globe, waarvan Jennifer Aniston in 2003 er een wist te verzilveren. headtopics.com

Ook in het buitenland viel de serie in de prijzen, waaronder in Nederland. Friends kreeg in 2000 een Zilveren Televizier-Tulp voor het beste buitenlandse programma van dat jaar. Die prijs wordt inmiddels niet meer uitgereikt.Multimiljonair Gert Verhulst: 'Mooiste momenten kosten niets'Robbie Williams 25 kilo afgevallen met hulp van medicijn

