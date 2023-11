Reiziger verklaart verschil tussen Gravenberch en Frimpong: 'Signaal afgeven'

Hoewel Gravenberch aan een sterke periode bezig is op Anfield, laat Reiziger hem nog links liggen."Ryan heeft een groot potentieel, dat is duidelijk", vertelt de bondscoach van Jong Oranje bij Goedemorgen Eredivisie."Hij heeft afgezegd en wij hebben een signaal afgegeven dat dat niet hoort. We zijn met hem in gesprek en dat gaat wel goed komen. Maar de interlandperiodes volgen nu vlak achter elkaar.

Eerder deze maand werd Gravenberch uit straf ook al buiten de selectie gelaten. Ook voor de EK-kwalificatieduels in november zit hij nu niet bij de voorselectie."Je wil ook een signaal afgeven dat het niet normaal is om af te zeggen voor een vertegenwoordigend elftal. Natuurlijk zijn daar redenen voor en we denken ook met spelers mee. Devyne Rensch kreeg bijvoorbeeld een kindje. Dat is een situatie waarbij we meedenken.

