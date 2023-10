Podcast De Dag: Mike Johnson is onbekend, christen en trumpist

In Amerikaanse tv-shows, in de kranten, op de radio: overal klinkt de vraag 'Who is Mike Johnson?'. De nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden werd deze week gekozen, maar is relatief onbekend. In zijn eerste tv-interview met Fox News moest Johnson zelf ook toegeven dat weinig mensen hem zullen kennen. Een Republikeinse collega zei hem zelfs te moeten googelen. Amerikakenner Kenneth Manusama vertelt in podcast De Dag wie Mike Johnson is en stelt hem voor.

Maar kan de onervaren Mike Johnson op tegen de Democratische president Joe Biden, die al bijna z'n hele leven in Washington werkt? En wat betekent de nieuwe voorzitter voor dat steunpakket voor de oorlogen in Oekraïne en Israël? Reageren? Mail dedag@radio1.nl Deze aflevering van De Dag kun je hier beluisteren. Bevalt het? Vergeet je dan niet te abonneren! Onze podcasts: De Dag: elke werkdag twintig minuten verdieping bij één onderwerp uit het nieuws.

