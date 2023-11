Cocu ergert zich aan Vitesse: 'Ik kan er niet van genieten'

Toch zag Cocu ook nog positieve punten. 'We hebben er wel energie ingegooid. Het team is er echt wel voor gegaan. We hebben het niet makkelijk opgevat. Maar als je binnen twintig minuten twee goals maakt, dan maak je het jezelf zoveel makkelijker.'

Voormalig Roda JC-jeugdspeler Bjorn Stassen voerde namens de Limburgse amateurclub het woord. 'Ik mag wel een biertje drinken. Maar ik moet morgen om 9.00 uur op school zijn. 7.00 uur de trein. Dus ik ben zo naar huis.'

Eindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

De complete wedstrijdpagina van RKSV Groene Ster tegen Vitesse (KNVB Beker) op Voetbalzone.

Vitesse kan opgelucht ademhalen na een moeizame bekeroverwinning. Nadat het in de afgelopen jaargang nog werd uitgeschakeld door Kozakken Boys, leek het dinsdagavond wederom een lastige klus te worden tegen een amateurploeg. In de slotfase wisten de Arnhemmers de ban echter te breken: 0-1.

Vitesse heeft dinsdag moeizaam gewonnen in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van coach Phillip Cocu scoorde tegen amateurclub Groene Ster pas in de slotfase: 0-1. Ook sc Heerenveen en Almere City FC bekeren verder.

Vitesse heeft dinsdag moeizaam gewonnen in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De Eredivisie-club scoorde tegen amateurclub Groene Ster pas in de slotfase: 0-1. De amateurs van Quick Boys stuurde NAC Breda verrassend naar huis.

