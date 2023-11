Vitesse voorkomt nieuwe bekerblamage door treffer in absolute slotfase

Almere City kende ook een gemakkelijke avond in de KNVB Beker. Kornelius Hansen schoof al in de vijfde minuut de openingstreffer binnen, waarna de Noor ook de tweede treffer op zijn naam zette. Mouad Hassan deed iets terug namens OJC Rosmalen, maar de Eredivisionisten liepen via Thomas Robinet, zijn hattrick completerende Hansen, Yoann Cathline, Lance Duijvenstein en Milan Corryn uit naar een eenvoudige 1-8 zege.

Ook in de tweede helft kwam de Eredivisionist niet tot echt goede kansen tegen de derdedivisonist, behalve een schot van Manhoef op de lat. Er kwam nog een flinke smet op de avond voor Vitesse. Miliano Jonathans moest met een ogenschijnlijk zware knieblessure het veld per brancard verlaten. In de slotfase kon Vitesse uiteindelijk toch nog juichen. Dominik Oroz tekende in de 83ste minuut voor de enige en winnende treffer: 0-1.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OMROEPBRABANT: Man (22) overleden nadat auto in Liessel tegen boom belandtEen van de inzittenden van een auto die zondag in Liessel van de weg raakte en tegen een boom belandde, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie maandagochtend. Het gaat om een man van 22 uit Asten. Het ongeluk gebeurde aan de Heitrak in Liessel.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Man (22) overleden nadat auto in Liessel tegen boom rijdtEen man van 22 uit Asten die zondag zwaargewond raakte bij een ongeluk in Liessel, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie maandagochtend. De auto waarin het slachtoffer met nog drie anderen zat, raakte zondagmiddag aan het Heitrak van de weg en reed tegen een boom.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Enorme ravage nadat twee vrachtwagens botsen, stoplichten liggen op de wegEen ongeluk tussen twee vrachtwagens heeft maandagochtend voor een enorme ravage gezorgd bij de ingang van bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss. Eén van de vrachtwagens raakte een portaal met stoplichten, die daardoor naar beneden kwam.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Wie kan Ingrid vertellen wat er gebeurde nadat ze werd aangereden op de A2Op 17 juli werd Ingrid Kolk met haar gezin bij Eindhoven van de weg gereden. Ruim drie maanden later zit ze nog met een hoop vragen en wil ze weten wie haar vlak na het ongeval geholpen heeft. Ingrid denkt dat het haar helpt bij de verwerking van het ongeluk. Ook hoopt ze daardoor weer in een auto te durven rijden.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Schadeclaim nadat merrie overlijdt na nachtelijke bestrijding processierupsEen echtpaar uit Bergeijk zal vrijdag de dertiende mei van vorig jaar nooit meer vergeten. Die nacht overleed een merrie en raakte een drachtige merrie van het echtpaar gewond. Dat gebeurde volgens hen nadat ze op hol waren geslagen door de plotselinge herrie van een tractor, die de eikenprocessierups aan het bestrijden was.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Bestuurder zwaargewond nadat hij bekneld zat tegen een boomDoor een botsing tegen een boom is aan de Almkerkseweg in Woudrichem is een bestuurder bekneld geraakt in zijn auto. Hij moest door de brandweer bevrijd worden en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕