Vitesse pas in slotfase langs amateurs in beker, NAC uitgeschakeld door Quick Boys

Spakenburg gaat voor nieuw bekersprookje, GVVV wint van Telstar SV Spakenburg begon in de strijd om de KNVB-beker met een 3-1-overwinning op Helmond Sport. De beslissing viel in de extra tijd dankzij doelpunten van Ahmed el Azzouti en Sam van Huffel. Het bekeravontuur van de Spakenburgers eindigde vorig seizoen pas in de halve finales waarin PSV te sterk was. De amateurs van GVVV wonnen met 1-0 van Telstar, de nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: Quick Boys - NAC Breda, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Quick Boys tegen NAC Breda (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Ongelooflijke beelden: geniet mee van de opkomst bij Quick BoysLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Quick Boys pakt uit: schitterende licht- en vuurwerkshow voor bekerduelQuick Boys trok dinsdag alles uit de kast voor het KNVB Beker-duel met NAC Breda. De amateurs uit Katwijk werden met een fantastische lichtshow en het nodige vuurwerk op scherp gezet. En met succes: Quick Boys leidt halverwege met 1-0.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NUSPORT: Vitesse pas in slotfase langs amateurs, ook Heerenveen en Almere bekeren doorVitesse heeft dinsdag moeizaam gewonnen in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van coach Phillip Cocu scoorde tegen amateurclub Groene Ster pas in de slotfase: 0-1. Ook sc Heerenveen en Almere City FC bekeren verder.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: NAC Breda, Telstar én Helmond Sport vliegen eruit tegen amateurploegenNAC Breda heeft een blamage in het TOTO KNVB Bekertoernooi niet kunnen voorkomen. De Brabanders gingen met 1-0 onderuit bij Quick Boys en zijn dus uitgeschakeld. Ook Telstar kon uitschakeling tegen een amateurploeg niet voorkomen. Trainer Mike Snoei zag zijn ploeg met 1-0 onderuitgaan bij GVVV.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: NAC Breda, Telstar én Helmond Sport vliegen eruit tegen amateurploegenNAC Breda heeft een blamage in het TOTO KNVB Bekertoernooi niet kunnen voorkomen. De Brabanders gingen met 1-0 onderuit bij Quick Boys en zijn dus uitgeschakeld. Ook Telstar kon uitschakeling tegen een amateurploeg niet voorkomen. Trainer Mike Snoei zag zijn ploeg met 1-0 onderuitgaan bij GVVV.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕