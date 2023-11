Champions League-avond in Katwijk: 'Ik zag mensen huilen'

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Vijftien jaar geleden was Quick Boys nog kansloos geweest tegen NAC Breda, destijds in de kwartfinale van de KNVB-beker. Toen werd het 0-3. Op deze regenachtige avond volgde revanche voor de Katwijkers.

De tijd dat topclubs lacherig kunnen doen over tegenstanders uit het amateurvoetbal lijkt voorbij. Daarvoor zijn te veel stunts geweest in de afgelopen jaren. Denk aan Spakenburg, VVSB, Swift en Achilles'29. Sinds dinsdag mag Quick Boys zich voorzichtig in dat rijtje voegen. De Katwijkers bewezen dat het verschil tussen een amateurclub en profclub niet onoverbrugbaar hoeft te zijn. Sterker, NAC werd afgetroefd door beter positiespel op de mat te leggen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.