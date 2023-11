Supporters FC Groningen zeggen vertrouwen in rvc op

Het statement van de supporters: ‘Dit gaat wat ons betreft voorbij aan de insteek die wij als Supportersvereniging voor ogen hebben. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de rvc niet zonder voorwaarden in gesprek met supporters wil. Dit versterkt ons beeld dat de rvc onvoldoende urgentiebesef heeft van de enorme crisis waarin FC Groningen zich bevindt. Hierdoor hebben wij als Supportersvereniging geen kennis kunnen nemen van de visie die de rvc heeft om de club uit de huidige malaise te halen.

‘Door deze gang van zaken kan de Supportersvereniging niet anders dan de rvc beoordelen op de dramatische resultaten van de afgelopen drie jaar. Daarom zeggen wij als bestuur van de Supportersvereniging het vertrouwen in de rvc op.’ De Groningse rvc bestaat uit Bas Schrage, Berend Rubbingh, Han Berger, Paul de Rook en wordt voorgezeten door Erik Mulder.

FC Groningen degradeerde afgelopen seizoen roemloos uit de Eredivisie en bungelt inmiddels in het rechterrijtje van de Keuken Kampioen Divisie. Behalve sportieve zorgen zijn er ook zorgen van financiële aard, vooral over het scenario waarin het de noorderlingen niet lukt om in een keer naar de Eredivisie te promoveren.

Ook het aan- en verkoopbeleid ligt zwaar onder vuur bij de achterban van FC Groningen. Daarvoor is algemeen directeur Wouter Gudde sinds begin dit jaar eindverantwoordelijk. Hij wordt ondersteund door Art Langeler, Henk Veldmate, Wes Beuvink en Dick Lukkien.

