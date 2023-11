Incident met Dost heeft veel impact op de selectie van NEC

Minutenlang werd Dost behandeld. Spelers van AZ en NEC vormden een menselijke muur om de spits heen. 'Dat gebeurde eigenlijk meteen', geeft Schöne aan. 'Iedereen wist dat we dat moesten doen, zodat de medische mensen hun ding konden doen. Maar het is niet fijn om daar te staan. Achter je wordt veel gesproken, sommige mensen wilden omkijken. We probeerden juist zo veel mogelijk iedereen vooruit te laten kijken. Het heeft geen zin om te kijken, dat wil je niet zien.

Schöne doelt op de incidenten met Abdelhak Nouri in 2017, Daley Blind in 2019 en Christian Eriksen tijdens het EK van 2021. 'Bij Daley en Christian was ik er niet bij, maar ze zijn wel goede vrienden van me. Bij Nouri was ik er wel bij. Het is te vaak gebeurd bij mensen om mij heen. Je kan je er nooit op voorbereiden. In het moment ben je met andere dingen bezig, maar achteraf dacht ik wel:. Ik ben er zo vaak dicht bij geweest, terwijl je dit juist niet wil meemaken.

Natuurlijk denk ik erover na. Ik weet dat mijn carrière een keer eindigt, ik ben ook niet meer de jongste. De Deen denkt zelf ook na over de situatie, zeker gezien zijn eerdere ervaringen. 'Hier ben je continu mee bezig. Het is niet zo dat het makkelijker wordt als je dit vaker hebt meegemaakt. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met Bas, dat maakt een wereld van verschil. Maar het zijn wel momenten in het voetbal waar ik liever niet op terugkijk. Natuurlijk doet me dat ook twijfelen. Als ik eerlijk ben, denk ik daar wel over na.

