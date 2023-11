Boussaboun: 'Misschien wel een van de meest onderschatte spelers in de Eredivisie'

Boussaboun speelde zelf in het verleden bij Utrecht en is tegenwoordig werkzaam als analist bij ESPN."Het is een jongen die altijd in beweging is. In zijn aanname is hij altijd in beweging. Hij is fysiek niet sterk, maar hij blijft uit de duels door altijd in beweging te zijn", meent Boussaboun."Hij heeft bijna nooit een aanname uit stilstand. Hij heeft een actie in huis, hij heeft een goede kap in huis.

Boussaid liet onder meer Anton Gaaei en Carlos Forbs achter in het duel met Ajax."Het is een heel lastige speler om te bespelen. Wat ik mooi vind aan hem, is dat hij nooit verzaakt. Hij werkt kei- en keihard. Hij doet ook altijd zijn verdedigende taken", meent Boussaboun, die de speler beschrijft als 'misschien wel een van de meest onderschatte van de'."Toen het niet goed ging, werd hij geslachtofferd en speelde hij niet.

