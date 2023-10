Waarom politieke partijen beloftes doen die ze misschien niet waar kunnen maken

Het aantal asielverzoeken loopt weer op, blijkt uit cijfers van het CBS. En om iedereen in aanmeldcentrum Ter Apel een slaapplek te geven, worden er weer wachtruimtes van de IND gebruikt.

Migratie in verkiezingsprogramma's Politieke partijen hebben verschillende partijen om om te gaan met de asielinstroom. BBB wil bijvoorbeeld maximaal 15.000 asielzoekers verwelkomen in Nederland en Geert Wilders van de PPV heeft het over een asielstop.

Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract heeft het in zijn verkiezingsprogramma over een 'richtgetal' van maximaal 50.000 migranten per jaar. Dat omvat arbeidsmigranten, internationale studenten, asielzoekers en gezinsmigratie. Vorig jaar verhuisden er al bijna 130.000 mensen van bínnen de EU naar Nederland om te werken, te wonen of voor gezinshereniging. De groep van búiten de EU dus niet meegerekend. headtopics.com

"En zoals ook veel experts gezegd hebben, waaronder ook de Adviesraad Migratie, is ook een harde bovengrens, zoals bij het voorstel van 15.000, onder de huidige juridische regels niet mogelijk, omdat je nu eenmaal iedereen die hier asiel aanvraagt, moet beoordelen."

Beloftes Volgens docent en onderzoeker politieke communicatie Chris Aalberts staat het thema migratie al 20 jaar op de agenda. "In de beeldvorming is niet veel gebeurd. Het gaat er natuurlijk helemaal niet over hoeveel mensen er nou echt binnenkomen en hoe ernstig het allemaal is." headtopics.com

"Het gaat erom dat het idee is: er komen heel veel mensen en daar zijn geen huizen voor. En dan kun je verwachten dat alle partijen aan de rechterkant gaan roepen dat het allemaal minder moet. En dan komen ze met cijfers", vertelt Aalberts.Iets strenger ten opzichte van de ander Volgens Wijnkoop kun je het wel hebben over wat ons land aankan, maar harde cijfer daarop plakken is heel moeilijk. "Het is heel makkelijk om een cijfer te noemen, maar er zit vaak heel veel omheen.

