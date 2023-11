Samenvatting finale WK rugby: Zuid-Afrika-Nieuw-Zeeland (12-11)

VS slaat terug na aanvallen in Syrië en Irak: 'Verdere escalatie dreigt'Onrust Westelijke Jordaanoever: waarom Israël ook daar bombardeertSamenvatting finale WK rugby: Zuid-Afrika-Nieuw-Zeeland (12-11)Samenvatting: Arsenal maakt gehakt van hekkensluiter Sheffield UnitedBekijk de trailer van het eerste deel van The Crown: seizoen 6Zo landt een capsule met ruimtegruis vanmiddag weer op...

VS slaat terug na aanvallen in Syrië en Irak: 'Verdere escalatie dreigt'Onrust Westelijke Jordaanoever: waarom Israël ook daar bombardeertSamenvatting finale WK rugby: Zuid-Afrika-Nieuw-Zeeland (12-11)Samenvatting: Arsenal maakt gehakt van hekkensluiter Sheffield UnitedBekijk de trailer van het eerste deel van The Crown: seizoen 6Zo landt een capsule met ruimtegruis vanmiddag weer op aarde

Zuid-Afrika opnieuw wereldkampioen rugby na intense finale tegen Nieuw-ZeelandZuid-Afrika heeft zaterdag voor de tweede keer op rij en de vierde keer in totaal de wereldtitel rugby veroverd. De Zuid-Afrikanen waren in een zinderende eindstrijd in het Stade de France nipt te sterk voor Nieuw-Zeeland (12-11). Lees verder ⮕

Zuid-Afrika pakt vierde wereldtitel rugby na intense finale tegen Nieuw-ZeelandZuid-Afrika heeft zaterdag voor de tweede keer op rij en de vierde keer in totaal de wereldtitel rugby veroverd. De 'Springboks' waren in een zinderende eindstrijd in het Stade de France nipt te sterk voor Nieuw-Zeeland (12-11). Lees verder ⮕

Vierde wereldtitel rugbyers Zuid-Afrika na zege op Nieuw-Zeeland in zinderende finaleOndanks een rode kaart van aanvoerder Sam Kane in de eerste helft houdt Nieuw-Zeeland het tot de laatste seconde spannend in Parijs. Maar net als in de kwartfinale en de halve finale wint Zuid-Afrika de WK-finale met één punt verschil. Lees verder ⮕

Vierde wereldtitel rugbyers Zuid-Afrika na zege op Nieuw-Zeeland in zinderende finaleOndanks een rode kaart van aanvoerder Sam Kane in de eerste helft houdt Nieuw-Zeeland het tot de laatste seconde spannend in Parijs. Maar net als in de kwartfinale en de halve finale wint Zuid-Afrika de WK-finale met één punt verschil. Lees verder ⮕

Ontlading bij laatste fluitsignaal: Zuid-Afrika is wereldkampioen rugbyZuid-Afrika heeft zaterdag voor de tweede keer op rij en de vierde keer in totaal de wereldtitel rugby veroverd. De 'Springboks' waren in een zinderende eindstrijd in het Stade de France nipt te sterk voor Nieuw-Zeeland (12-11). Lees verder ⮕

Springboks klaar voor reprise rugbyfinale die Zuid-Afrika voorgoed veranderdeVanavond wordt na zeven weken toprugby bepaald wie de beste rugbynatie ter wereld is. De finale van het WK rugby gaat namelijk tussen grootmachten Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Lees verder ⮕