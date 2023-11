Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Hamas en Israël

Ook ging de grens tussen de Gazastrook en Egypte open voor gewonden en mensen met een buitenlands paspoort en bereikten de eerste evacués de Egyptische kant van de grens. Houthi-rebellen in Jemen verspreidde vandaag deze beelden van de aanvallen:

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • Israël: 'Hamas aangevallen in tunnels'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: 'Meer dan 50 doden bij aanval op vluchtelingenkamp' • 'Hamas-commandant gedood die aanval op dorpen aanstuurde'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Luchtaanval Israël op vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plaatse is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Luchtaanval Israël op vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plaatse is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Ruim 320 mensen uit Gaza hebben Egypte bereikt • Chaos na nieuwe inslagen in Palestijns vluchtelingenkampVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Ruim 320 mensen uit Gaza bereiken Egypte • VN-functionaris: aanvallen Jabalia 'gruweldaad'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕