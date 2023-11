Luchtaanval Israël op vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'

De woordvoerder zegt dat zowel de commandant als een 'groot aantal terroristen' is gedood. Bekijk de eerste beelden van de situatie bij het vluchtelingenkamp: De situatie is 'ronduit verschrikkelijk', zegt een woordvoerder van de Rode Halve Maan tegen Al Jazeera. De zusterorganisatie van het Rode Kruis is ter plaatse om hulp te bieden. De woordvoerder benadrukt dat de ziekenhuizen in de omgeving 'op instorten staan' door het tekort aan medicijnen en brandstof.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Luchtaanval op vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plaatse is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Passagiers uit Israël bedreigd in Dagestan • Aanklager Internationaal Strafhof bij grensovergang GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Zware luchtaanvallen Gaza: 'Zo'n oorlog in een dichtbevolkt gebied is niet te verkroppen'Huiveringwekkende beelden vanuit Gaza van de afgelopen dagen. Volgens Arabische media werden afgelopen weekend de zwaarste luchtaanvallen op Gaza uitgevoerd sinds het begin van de oorlog.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • Israël bevestigt dood Shani LoukVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • Israël bevestigt dood Shani LoukVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israël valt opnieuw doelen in Syrië aan • Zorgen over voedsel en zieken in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕