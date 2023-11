Ruim 320 mensen uit Gaza bereiken Egypte • VN-functionaris: aanvallen Jabalia 'gruweldaad'

Sinds afgelopen weekend heeft Israël de grondoperaties fors opgevoerd. Voor zover bekend zijn daarbij zeker dertien Israëlische militairen gedood. Israël heef behalve in Gaza ook in buurland Libanon luchtaanvallen uitgevoerd. Dat gebeurde in reactie op mortierbeschietingen en raketaanvallen door Hezebollah. Volgens het door Hamas aangestuurde ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn in de oorlog zeker 8796 Palestijnen gedood. Ruim 3.500 van hen waren kinderen.

