AS Roma blijft foutloos in de Europa League dankzij pareltjes Bove en Lukaku

26-10-2023 23:29:00 / Bron: voetbalzonenl

AS Roma heeft wederom uitstekende zaken gedaan in de Europa League. De Romeinen waren in het eigen Stadio Olimpico met 2-0 te sterk voor Slavia Praag, dat voor aanvang van de wedstrijd net als Roma nog foutloos was.