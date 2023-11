Amateur zijn in Spanje is niet leuk: Getafe en Betis goed voor 24 goals

Getafe kwam als eerste aan de beurt tegen Tardienta, actief op het zesde niveau van Spanje. Trainer José Bordalás stuurde enkele sterkhouders gewoon het veld in, onder anderen Mason Greenwood kwam tweemaal tot scoren. Bij rust stond het 0-5, maar in het tweede bedrijf werd nog zevenmaal gescoord voor een 0-12 eindstand. Dit is net geen record, in 1992 won Real Murcia met 14-0 van CD Cieza. Wel pakte Getafe de grootste uitoverwinning ooit in het Spaanse bekertoernooi.

De monsterzege van Getafe leek al het doelpuntenhoogtepunt van het seizoen te worden, maar toen kwam Betis in actie tegen Hernán Cortés. De club die vernoemd is naar de conquistador werd zelf totaal overrompeld en stond bij rust op een 0-9 achterstand. Willian José nam vier van de doelpunten voor zijn rekening. Het record uit 1992 leek verpulverd te gaan worden, maar in de tweede helft hield Hernán Cortés de schade beperkt en kwam het zelfs tot scoren via Enrique Nieto.

Overigens toonden de fans van Tardienta zich sportieve verliezers. Het werd nog een aardig feestje na de afstraffing op het veld.

