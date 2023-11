Dave uit B&B Vol Liefde: 'Denise dreigt met rechtszaak'

"Ik heb nog een keer mijn excuses aangeboden, volgens mij zelfs twee of drie keer. Waarom precies? Omdat ik het misschien anders had kunnen doen, maar ik denk toch niet. Ik wilde gewoon met haar in gesprek komen om te kijken of we vrienden konden blijven", aldus Dave."Ik had het gevoel dat ik bedankt werd, terwijl ik voor mijn gevoel een goede vriendschap met haar had. Ik ben er toch 2,5 week geweest en we hadden een goede connectie", vervolgt hij.

Dat Denise totáál niet op hem zit te wachten blijkt als ze eindelijk reageert op een van zijn berichtjes."Ze blokkeerde mij eigenlijk", legt Dave uit."Het enige wat ik nog van haar gehoord heb is dat ik haar niet mocht posten op Instagram, want dan zou ze daar een zaak van maken.

