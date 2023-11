Vlaggen van Spaanse kroonprinses leiden tot ophef

Teeven:"Je hoort dingen als ‘ik ben geen voorstander van de monarchie, dus waarom moeten die vlaggen daar hangen’. Maar ook ‘er mag geen lhbti-vlag hangen dus waarom deze wel’, of 'er is geen geld voor de ziekenhuizen maar wel hiervoor.' Er zijn dus best wat verschillende redenen dat mensen boos zijn op de actie van de burgemeester."Hoe het met de koningsgezindheid van Spanje zit, hangt een beetje af van aan wie je het vraagt.

Dat heeft wellicht iets te maken met het imago wat door de voormalige koning Juan Carlos is veroorzaakt, de opa van Leonor. Die heeft het Spaanse koningshuis namelijk flinke klappen toegedeeld door schandalen als vreemdgaan en olifantenjacht. Hij is er uiteindelijk zelfs met 65 miljoen euro vandoor gegaan. Nu woont hij in ballingschap in Dubai.

Zijn kleindochter kan dat imago misschien weer wat oppoetsen."Een meerderheid van de Spanjaarden heeft vertrouwen in de prinses," zegt Teeven.

