Ajax op rapport: tweetal levert wanprestatie, studententien voor Maduro

. VoetbalPrimeur maakt rapport op van weer een teleurstellende avond voor de Amsterdammers. De laagste cijfers zijn voor Josip Sutalo en Steven Bergwijn.de vervanger van de geblesseerde Jay Gorter maakte een oké indruk. Goede uitstraling, comfortabel aan de bal en aardige reflexen, maar twee keer moest Ramaj het antwoord schuldig blijven.het is op dit moment niet heel leuk om Gaaei te zijn.

het liefst zoekt hij de aanval, maar Taylor moest zich tegen wil en dank beperken tot het klein houden van de ruimtes. Daar krijgt hij een studententien voor.kort voor zijn wissel zorgde Berghuis voor het gevaarlijkste moment namens Ajax, maar de paal stond in de weg. De fel bekritiseerde Ajacied liet zich van een betere kant zien dan in Utrecht.met de kennis van nu is het niet zo vreemd dat Manchester City hem liet vertrekken. Forbs had niets te vertellen tegen Brighton.

Ajax vervolgt dramatische reeks bij debuut Maduro met nederlaag in BrightonAjax heeft donderdag voor de negende keer op rij niet kunnen winnen. De Amsterdammers verloren onder de debuterende interim-coach Hedwiges Maduro op bezoek bij Brighton & Hove Albion in de Europa League: 2-0. Daardoor wordt overwintering een flinke opgave. Lees verder ⮕