Frankrijk kent topweek en zit Nederland op de hielen in gevecht om CL-ticket

Nederland zal alle zeilen moeten bijzetten om de zo gewilde vijfde plek op de UEFA-coëfficiëntenlijst over de streep te trekken. De Ligue 1 is bezig aan een sterke inhaalrace en dringt aan richting de finish van deze vijfjaarscyclus, in mei 2024.Na de succesvolle zomer koesterde Nederland een voorsprong van liefst 2,769 punten ten opzichte van Frankrijk.

De Ligue 1 trok deze midweek alle registers open: in de Champions League rekende Paris Saint-Germain af met AC Milan, terwijl RC Lens zich naast PSV vocht. Donderdag pakte Frankrijk pas echt uit met zeges voor Olympique Marseille (tegen AEK Athene in de Europa League), Lille (tegen Slovan Bratislava in de Conference League) en Stade Rennes (tegen Panathinaikos in de Europa League). Alleen Toulouse verloor, van Liverpool in de Europa League.

Nederland presteerde deze speelronde in de Champions League naar behoren met het gelijkspel van PSV tegen RC Lens en bovenal de zege van Feyenoord op Lazio. Donderdag ging het echter mis: zowel AZ (1-4 tegen West Ham United in de Conference League) als Ajax (2-0 tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League) ging onderuit.Zoals bekend mag het land dat na dit seizoen plek vijf bezet in het seizoen 2025/26 met liefst drie teams deelnemen aan de eerste fase van de Champions League. headtopics.com

Concurrent Frankrijk heeft nog liefst zes ijzers in het vuur. Daardoor levert elk resultaat iets minder op dan bij Nederland (de Eredivisie pakt 0,2 en 0,4 punten voor respectievelijk een remise en een zege, bij Frankrijk liggen deze waardes op 0,17 en 0,33), maar kan er wel flink worden gescoord.

Bij alle beschouwingen en analyses is het geruststellend dat Nederland een voorsprong van ruim zeven punten koestert op Portugal. Het moet dus wel heel raar lopen wil de Eredivisie zijn vorig seizoen veroverde extra Champions League-plek weer moeten inleveren, ook doordat de Zuid-Europeanen al twee teams zagen afhaken in de zomer.Foutje bedankt: Tadic tussen reserves bij Ajax headtopics.com

Lees verder:

VI_nl »

Frankrijk walgt van gedrag PSV-fans bij Lens: 'Maar doen ze in Nederland vaker'Het duel tussen PSV en RC Lens werd dinsdag ontsierd door het supportersgeweld op de tribunes. De fans uit Eindhoven lieten het uitvak in Lens schandalig achter en ook de fans van de thuisclub lieten op een slechte manier van zich horen. In de Franse media zijn vooral de Nederlanders de dupe. Lees verder ⮕

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie. Lees verder ⮕

Frankrijk stuurt marineschip naar Gaza voor medische hulp • 'Israël stelt grondoffensief uit'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Supportersvereniging PSV boos: 'Er zijn in Frankrijk fouten gemaakt, duidelijk'Rob Bogaarts, voorzitter van Supportersvereniging PSV, pleit voor een goede evaluatie van de ongeregeldheden rond de Champions League-wedstrijd tegen RC Lens. In de stad en het stadion ging het mis tussen beide supportersgroepen. Lees verder ⮕

PSV moet genoegen nemen met punt in Frankrijk na wedstrijd met meerdere gezichtenPSV is in een bewogen wedstrijd niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij RC Lens. In Frankrijk waren de Eindhovenaren bij vlagen dominant, maar de ploeg van Peter Bosz stond ook een behoorlijke periode onder druk. Daardoor gaf PSV een 0-1 voorsprong weg. Lees verder ⮕

Bosz 'redelijk' tevreden na punt in Frankrijk: 'Grootste gedeelte gecontroleerd'Peter Bosz vindt dat PSV dinsdagavond 'redelijk' voor de dag is gekomen tegen RC Lens. De trainer van de Eindhovenaren zag dat zijn ploeg, vooral in de openingsfase, onder de indruk was van de ambiance in het Estadio Bollaert-Delelis. Lees verder ⮕