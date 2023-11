Ajax begint met Van den Boomen, Ávila en Hlynsson aan uitduel met PSV

De basisplek van Van den Boomen gaat ten koste van die van Benjamin Tahirovic, die midweeks tegen Brighton & Hove Albion (2-0-nederlaag) in de Europa League nog in de basis van Ajax stond. Interim-trainer Hedwiges Maduro stelde na afloop van dat duel al dat Van den Boomen goed inviel en geeft de middenvelder dus vanaf het begin de kans. Verder start Hlynsson in plaats van Carlos Forbs, waardoor Steven Berghuis naar de rechtsbuitenpositie verhuist.

Georges Mikautadze keert na ziekte terug in de selectie. Tillman krijgt voorkeur boven Til Bij PSV heeft Malik Tillman opnieuw een basisplaats. In de midweekse Champions League-wedstrijd tegen RC Lens (1-1) startte de Amerikaan ook bij de Eindhovenaren, maar in het recentste competitiedebuut van PSV (met Fortuna Sittard, 3-1) mocht Guus Til beginnen. Hij zit tegen Ajax op de bank. Zoals bekend is Noa Lang er tegen zijn voormalige club Ajax niet bij vanwege een hamstringblessure.

