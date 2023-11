'Dodental Gaza loopt op naar meer dan 8000' • Wanhoop groot in tentenkamp Gaza

De gebeurtenissen in Israël en Gaza leiden zowel bij Joden als moslims in Nederland tot veel verdriet. Dat zeiden rabbijn Awraham Soetendorp en jongerenimam Shamier Madhar in Buitenhof. De twee deden een oproep om te zoeken naar verbinding. 'Laten we met elkaar in gesprek gaan', zei Madhar.

'Daarmee laat je zien dat je gelijkwaardig bent en dan kun je laten zien waar je elkaar in kunt vinden. We kennen elkaar niet meer. Het lijkt wel of we religieus analfabeet zijn geworden.' 'Ik zou willen dat deze televisie-uitzending een soort huiskamer is en dat die warmte naar buiten toe gaat', zei Soetendorp, die de hand pakte van Madhar. 'Laten we elkaar de hand vasthouden, en ook met het hart. Er kunnen verschillen van mening ontstaan, maar we houden elkaar vast.

