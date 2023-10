Tamat subsidi ayam: Bukan lesen untuk naikkan harga sewenangnya

: Mulai Rabu ini, harga ayam kembali dipulangkan kepada pasaran selepas kawalan harga dan subsidi diumumkan tamat oleh kerajaan hari ini sebagai langkah mengurangkan ketirisan yang turut dinikmati warga asing dan golongan berpendapatan tinggi.

Pengumuman itu meskipun melegakan para peniaga, namun beberapa daripadanya yang ditemui menegaskan ia bukanlah lesen untuk mereka menaikkan harga sewenang-wenangnya selain tidak mahu membebankan pengguna yang turut terkesan dengan kos sara hidup.

“Saya faham dan setuju dengan langkah kerajaan ini untuk elak ketirisan subsidi tetapi pada masa sama KPDN perlu teruskan pemantauan dengan lebih kerap selepas ini untuk pastikan harga tidak membebankan pengguna,“ kata Mohammad Hafiz. headtopics.com

“Ketika ini penjual atau peniaga lebih selesa untuk menjual di bawah paras harga kawalan kerana harga ayam sudah stabil dan kuantiti ayam juga banyak. Kesan penamatan subsidi ini juga tidak akan dirasai dalam tempoh jangka masa terdekat tapi sekiranya ada kenaikan harga, ia mungkin tidak akan mencapai lebih RM10 untuk sekilogram ayam,” katanya.

“Kerajaan masih boleh membuat kawalan bagi harga apungan bagi menghalang ia naik sangat tinggi,“ katanya. “Kalau pemborong naikkan harga, kami perlu menaikkan sedikit harga untuk menampung kos kedai kerana saya tidak mengambil kos upah potong. Jika harga dapat dikekalkan, saya tiada masalah untuk menjual pada harga sama,” katanya. headtopics.com

Di Negeri Sembilan, penternak ayam di Kota, Rembau, Saiful Azman Mohd Zin, 47, yang menyambut baik langkah kerajaan itu turut mencadangkan supaya harga makanan jagung untuk ternakan ayam dapat diturunkan bagi memastikan harga ayam akan dapat terus kekal rendah sekali gus tidak membebankan pengguna.

