Hannah: Peruntukan bukan masalah utama tetapi pencarian bakat atlet para

Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh bercakap kepada media pada Majlis Penyampaian Hadiah kepada Pemenang Pingat Sukan Para Asia 2022 Hangzhou di Majlis Sukan Negara (MSN)/BERNAMApix: Lebih tumpuan akan diberikan terhadap usaha pencarian bakat atlet para bagi memastikan Malaysia terus melebarkan penguasaan di pentas antarabangsa.

Beliau berkata masalah itu akan dibangkitkan dalam mesyuarat akan datang dengan jawatankuasa peringkat tertinggi (HLC) melibatkan Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) serta Kementerian Pendidikan (KPM).

“Kita akan latih mereka supaya boleh mewakili Malaysia...kita mahu perkasakan ekosistem atlet para, dengan penambahan RM2 juta (Belanjawan 2024) untuk mereka, saya berharap kita boleh perkasakan lagi sistem sokongan untuk mereka,” katanya. headtopics.com

Sementara itu, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia (MPM) Datuk Seri Megat D Shahriman Zaharudin berkata pihaknya telah memulakan usaha memperkasakan pencarian bakat dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JPWPKL).

Selain itu, beliau berkata dengan kerjasama Majlis Kebangsaan Bagi Orang Kurang Upaya (MKBOKU) dan KPM, sebuah sekolah sukan pendidikan khas di Bandar Baru Enstek, Sepang akan siap dibina menjelang 2025. headtopics.com

