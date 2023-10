Status agama bekas guru: Mahkamah Rayuan saran keluarga, MAIS bawa kes ke mahkamah sivil

: Mahkamah Rayuan di sini hari ini mencadangkan agar keluarga B. Raguram dan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) meneroka kemungkinan membawa isu bagi menentukan status agama bekas guru sekolah itu ketika kematiannya ke mahkamah sivil.

“Bukankah lebih sesuai jika isu ini dibicarakan sepenuhnya,” katanya sambil menambah bahawa MAIS mahupun keluarga Raguman boleh memfailkan permohonan berhubung perkara itu. “Saya rasa saya perlu menjelaskan perkara ini sekiranya ia masih berlegar-legar dalam fikiran sesiapa bahawa panel ini tidak membuat sebarang keputusan. Kami hanya menggalakkan pihak berkaitan untuk meneruskannya,” kata beliau.

Beliau berkata MAIS sepatutnya memfailkan saman di mahkamah sivil dan menamakan keluarga Raguram sebagai pihak dalam kes itu sambil menambah bahawa mereka harus menjadi sebahagian daripada mana-mana kes mahkamah dalam isu bagi memutuskan status agama bekas guru tersebut kerana hak Rajeswary sebagai balu terjejas secara langsung. headtopics.com

Shanmuga berkata Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan sepina itu kerana balu Raguram bukan seorang Muslim. Hakim Dr Shahnaz Sulaiman memutuskan bahawa mahkamah sivil tiada bidang kuasa untuk mendengar dan menentukan sama ada Raguram beragama Islam ketika kematiannya kerana perkara itu jatuh secara eksklusif dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah.

Mereka memohon deklarasi bahawa Raguram beragama Hindu ketika kematiannya dan Mahkamah Syariah tiada bidang kuasa untuk menentukan status agamanya. Raguram telah dikebumikan mengikut adat istiadat agama Hindu pada 15 Mac 2020 dan MAIS memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam keesokan harinya. headtopics.com

